Среди тел, опознанных в Кемерово, 13 детей

Пока завершили работы по опознанию 25 человек из 64 погибших. В больнице остаются 15 человек, а спасатели продолжают разбирать сгоревшее здание торгового центра.

Игрушки и цветы возле места пожара в Кемерово

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что к настоящему моменту в Кемерово опознали 25 жертв пожара, среди которых 13 детей, передает Интефакс.

"Из 25 опознанных тел, 13 - дети. В разном возрасте, от четырех до 12-13 лет", - отметила министр.

По ее словам, судмедэксперты работали всю ночь и завершили работы по 20 опознанным телам, которые сегодня будут подготовлены для передачи в спецбюро. Также утром в Кемерово прибыли федеральные специалисты судмедцентра, которые будут проводить генетические исследования.

Скворцова уточнила, что 27 марта запланирована передача родственникам первых десяти тел.

По ее данным, на утро вторника в стационаре остается 15 человек, в том числе 13 - в удовлетворительном состоянии.

Агентство отмечает, что спасатели планируют до конца дня 27 марта завершить разбор сгоревшего здания. На месте трагедии одновременно работает 297 человек.

Напомним, 25 марта произошел пожар в торговом центре в Кемерово. Погибли 64 человека, ранее сообщалось, что среди них как минимум восемь детей.

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