Контрразведка Чехии проверит версию о производстве Новичка в стране

Президент Чехии обсудил вопрос о производстве группы нервно-паралитических веществ, которыми отравили Скрипаля, с главой Службы безопасности и информации страны.

Президент Чехии Милош Земан поручил главе Службы безопасности и информации (СБИ) Михалу Коуделке проверить версию о возможном производстве в стране группы нервно-паралитических веществ Новичок, которыми были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, его встреча с главой чешской контрразведки состоялась 26 марта в Ланском замке официальной летней резиденции президента на севере страны.

СБИ предстоит отчитаться о том, мог ли боевой отравляющий газ разрабатываться или храниться - в научно-исследовательских целях или для его последующего производства - на территории страны.

Поручение, по всей видимости, связано с утверждениями российской стороны, назвавшей Чехию, наряду с Великобританией, Словакией и Швецией, в числе стран, которые "примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования веществ из проекта Новичок.

Ранее один из разработчиков Новичка, эмигрировавший в США российский химик Вил Мирзаянов в интервью британской газете The Telegraph рассказал, что создать Новичок могла только Россия, которая никогда бы не выдала его формулу. В советское время даже сам факт разработки этого отравляющего вещества держался в секрете, отметил Мирзаянов. Поэтому, предположил ученый, если Скрипаля отравили "Новичком", то либо за этой атакой действительно стоят российские власти, либо РФ утратила контроль над ядом, который мог попасть в чужие руки.

Новичок - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы в рамках программы по созданию химического оружия, которая получила название Фолиант. Вся информация об этом яде, имеющаяся в открытом доступе, была обнародована самим Мирзаяновым.

Источник: Русская служба DW

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