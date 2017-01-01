Чехия намерена закупить 210 БМП

Чешская республика усилит армию более чем двумя сотнями боевых машин пехоты. На соответствующую покупку планируется потратить более, чем два с половиной миллиарда долларов.

Министр обороны Чехии Карла Шлехтова заявила, что страна планирует закупить 210 БМП. Об этом во вторник, 27 марта, сообщает Коммерсант.

С этой целью будет объявлен тендер, в котором смогут участвовать производители вооружений из стран НАТО. Результаты тендера могут быть известны уже до конца года.

Условия конкурса, стоимость которого оценивается примерно в $2,6 млрд, будут объявлены в ближайшее время.

Отмечается, что американская General Dynamics, британская BAE Systems и два предприятия из Германии проявили интерес к участию в тендере, их представители уже находятся в Праге. Госконтракт оценивается как один из крупнейших в истории Чехии.

БМП должны будут поступить в вооруженные силы страны с 2020 по 2024 годы.

Напомним, 1 марта президент РФ Владимир Путин рассказал о новых видах оружияво время выступления с посланием Федеральному собранию.

Как сообщалось, США выделят $200 млн на военную помощь Украине.

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