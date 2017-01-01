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Чехия намерена закупить 210 БМП

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Чешская республика усилит армию более чем двумя сотнями боевых машин пехоты. На соответствующую покупку планируется потратить более, чем два с половиной миллиарда долларов.
Чехия закупит 210 БМП
Чехия закупит 210 БМП
Getty Images

Министр обороны Чехии Карла Шлехтова заявила, что страна планирует закупить 210 БМП. Об этом во вторник, 27 марта, сообщает Коммерсант.

С этой целью будет объявлен тендер, в котором смогут участвовать производители вооружений из стран НАТО. Результаты тендера могут быть известны уже до конца года.

Условия конкурса, стоимость которого оценивается примерно в $2,6 млрд, будут объявлены в ближайшее время.

Отмечается, что американская General Dynamics, британская BAE Systems и два предприятия из Германии проявили интерес к участию в тендере, их представители уже находятся в Праге. Госконтракт оценивается как один из крупнейших в истории Чехии.

БМП должны будут поступить в вооруженные силы страны с 2020 по 2024 годы.

Напомним, 1 марта президент РФ Владимир Путин рассказал о новых видах оружияво время выступления с посланием Федеральному собранию.

Как сообщалось, США выделят $200 млн на военную помощь Украине.

 

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Теги: армия и вооружение, Чехия, тендер, военная техника
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Источник: korrespondent.net

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