Хорватия купит у Израиля 12 истребителей F-16

Соглашение с Тель-Авивом обойдется в 420 млн евро. За эти деньги Хорватия получит 12 старых, но модернизированных F-16 с вооружением, два авиасимулятора, а боевые пилоты пройдут обучение.

Власти Хорватии решили приобрести у Израиля эскадрилью боевых истребителей F-16 Barak. Об этом сообщает Jutarnij List.

Отмечено, что Министерство обороны Хорватии объявило конкурс на покупку истребителей в 2017 году, чтобы заменить устаревшие советские МиГ-21. После этого свои предложения подали Греция, Израиль, Швеция и США.

По информации хорватских СМИ, соглашение с Тель-Авивом обойдется в 420 млн евро. За эти деньги Хорватия получит 12 старых, но модернизированных F-16 с вооружением, два авиасимулятора, а боевые пилоты пройдут обучение.

Предполагается, что эксплуатация самолетов продлится 30 лет. В то же время эксперты отмечают, что эксплуатация бывших в употреблении самолетов спустя годы будет обходиться дороже новых.

Ранее сообщалось, что Болгария отклонила жалобу Украины по соглашению о ремонте российских истребителей МиГ-29. Позже стало известно, что компания Boeing представила главе США Дональду Трампу именной истребитель.

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