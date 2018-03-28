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Хорватия купит у Израиля 12 истребителей F-16

Комментариев: 2
Соглашение с Тель-Авивом обойдется в 420 млн евро. За эти деньги Хорватия получит 12 старых, но модернизированных F-16 с вооружением, два авиасимулятора, а боевые пилоты пройдут обучение.
Истребитель F-16 Barak
Истребитель F-16 Barak
Wikimedia

Власти Хорватии решили приобрести у Израиля эскадрилью боевых истребителей F-16 Barak. Об этом сообщает Jutarnij List.

Отмечено, что Министерство обороны Хорватии объявило конкурс на покупку истребителей в 2017 году, чтобы заменить устаревшие советские МиГ-21. После этого свои предложения подали Греция, Израиль, Швеция и США.

По информации хорватских СМИ, соглашение с Тель-Авивом обойдется в 420 млн евро. За эти деньги Хорватия получит 12 старых, но модернизированных F-16 с вооружением, два авиасимулятора, а боевые пилоты пройдут обучение.

Предполагается, что эксплуатация самолетов продлится 30 лет. В то же время эксперты отмечают, что эксплуатация бывших в употреблении самолетов спустя годы будет обходиться дороже новых.

Ранее сообщалось, что Болгария отклонила жалобу Украины по соглашению о ремонте российских истребителей МиГ-29. Позже стало известно, что компания Boeing представила главе США Дональду Трампу именной истребитель.

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Теги: самолет, Израиль, Хорватия, госзакупки, истребитель, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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PereZX    28.03.2018, 11:45
Оценка:  +1
PereZX
Такой вариант и Украине вполне по силам.
И такие истребители будут явно не хуже любых других, имеющихся у нас.
PereZX    28.03.2018, 11:47
Оценка:  +1
PereZX
Понятно, что пилотов учить нужно, но и хорваты не летали на них всю жизнь.
Тем более по отзывам спецов, F-16 намного удобный как для пилота, так и в обслуживании, чем те же Миги.
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