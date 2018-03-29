К грузовому поезду Харьков-Белгород прикрепили гранату - СМИ

Боеприпас поместили в консервную банку с надписью - Слава Украине.

Все 54 вагона состава были пустыми depositphotos.com

Два пассажирских поезда были задержаны в Белгородской области из-за гранаты, которая была обнаружена в грузовом поезде, шедшем из Харькова в Белгород.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на железной дороге.

издание уточняет, что в четверг местные СМИ сообщали, что взрывное устройство было закреплено на колесной паре в металлической банке с надписью Слава Украине.

Читай также: Ехавший в Киев Интерсити остановили из-за гранаты

“Действительно: граната была обнаружена в грузовом поезде, следовавшем из Харькова в Белгород. Из-за этого были задержаны два пассажирских поезда“, - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба Юго-Восточной железной дороги готовит комментарий по данному факту. Региональное управление ФСБ России по Белгородской области пока событие не комментирует.

Напомним, также 12 января СМИ сообщало, что в Россию из ДНР прибыл заминированный поезд.