Итальянская Eni из-за санкций прекратила проект с РФ в Черном море

В разгар работ на участке Вал Шатского на шельфе Черного моря итальянская компания Eni получила сообщение, что ее деятельность входит в противоречие с режимом санкций против РФ, и решила заморозить все проекты.

Геологоразведочная деятельность Роснефти на участке Вал Шатского в Черном море приостановлена на время действия санкций, пока не появится необходимое для этого технологическое оборудование. Об этом в пятницу, 30 марта, заявил руководитель Роснедра Евгений Киселев, передает РБК.

"Мы не будем обязывать компании бурить скважину, не имея технических средств, которые надежно гарантировали бы безопасность такого бурения", - сказал он.

Отмечено, что геологоразведку на этом участке в Черном море финансировал и проводил иностранный партнер Роснефти - итальянская Eni. В марте буровая Scarabeo 9, принадлежащая Saipem ("дочка" Eni), пробурила одну скважину, а затем уплыла. Представитель Eni сообщил только то, что Scarabeo 9 "успешно завершила бурение в Черном море".

Eni сообщила Роснефти о прекращении сотрудничества по этому проекту на фоне санкций США, пояснил источник агентства, близкий к СП Роснефти и Eni.

Как сообщается, Вал Шатского (другое название - Западно-Черноморская площадь) находится на глубине более 150 м, то есть, относится к глубоководным и подпадает под санкции США и ЕС.

Напомним, в декабре 2017 года российская нефтегазовая компания Роснефть приступила к бурению на участке Западно-Черноморская площадь на шельфе Черного моря.

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