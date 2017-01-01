Генсек ООН призвал расследовать ситуацию в Газе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал расследовать события в секторе Газа, в том числе гибель людей при столкновениях на границе с Израилем. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, сообщает РИА Новости.
"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен столкновениями в секторе Газа между палестинцами, участвовавшими в Великом марше возвращения, и силами безопасности Израиля, что привело к гибели по меньшей мере 15 человек и большому числу раненых", - подчеркнул Хак.
Представителя генсека отметил, что Гуттереш "призывает к независимому и открытому расследованию этих инцидентов".
Также в ООН опасаются ухудшения ситуации в секторе Газа в ближайшие дни. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун.
"В течение дня департамент ООН по вопросам безопасности находится на связи с силами безопасности Палестины и Израиля, и мы продолжим этим заниматься, так как в следующие шесть недель ожидаются новые демонстрации. Есть опасения, что ситуация может ухудшиться в ближайшие дни", - заявил он на заседании Совбеза 31 марта.
Совбез ООН собрался из-за ситуации в секторе Газа
Напомним, 30 марта между военнослужащими израильской армии обороны и палестинскими демонстрантами, которые собрались у границы с Израилем, произошли кровопролитные столкновения. В результате противостояния погибли около 15 палестинцев и более тысячи были ранены.
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