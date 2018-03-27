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Швейцарцы начали выбрасывать мусор во Франции

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Граждане Швейцарии пытаются вывозить мусор в соседнюю Францию из-за высоких цен на утилизацию бытовых отходов и строгих правил в стране.
Выброшенный мусор во Франции
Выброшенный мусор во Франции
Le Parisien

Жители Швейцарии, не желающие платить за утилизацию мусора, начали выбрасывать его в соседней Франции, сообщает Le Parisien в субботу, 31 марта.

По информации представителей таможни Франш-Конте, только за прошлый год они задержали 140 швейцарцев, которые собирались оставить мусорные мешки в соседней стране. Им выписали штрафы по 150 евро, после чего некоторые правонарушители точно решили выбросить мусор во Франции, потому что "уже заплатили".

При этом личность одного из швейцарцев удалось установить по документам, которые он потерял, выбрасывая мусор.

За прошлый год французские власти предотвратили ввоз в страну приблизительно 10 тонн мусора.

Отмечается, что швейцарцы пытаются вывозить мусор в соседнюю страну из-за высоких цен на утилизацию отходов и строгих правил. Разовый выброс мусора обходится жителям страны в примерно 2 швейцарских франка (приблизительно 55 гривен).

Ранее сообщалось, что тариф на вывоз мусора в Украине хотят поднять в два раза. С таким предложением выступило Госагентство по вопросам энергоэффективности и энергосбережения.

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Теги: Франция, Швейцария, мусор, штраф, вывоз мусора, отходы, проблемы твердых бытовых отходов
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Источник: korrespondent.net

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