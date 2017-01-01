Иран заменит Telegram собственным мессенджером

В течение ближайших недель Иран запустит собственный аналог Telegram. Замена популярного мессенджера была согласована на самом высшем уровне.

В Иране в ближайшие несколько недель запустят аналог Telegram. Об этом сообщил глава комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Алаеддин Буружерди, передает Mehr.

По его словам, данное решение было принято на самом высоком уровне.

Напомним, в январе власти Ирана сняли все технические ограничения на использование в стране мессенджера Telegram.



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Ограничение на использование социальных сетей было введено в конце декабря 2017 года, когда в протестных акциях по всему Ирану стали принимать участие десятки тысяч человек. Власти страны утверждали, что именно социальную сеть Instagram и мессенджер Telegram протестующие используют для координации своих действий.

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