Иран заменит Telegram собственным мессенджером
В Иране в ближайшие несколько недель запустят аналог Telegram. Об этом сообщил глава комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Алаеддин Буружерди, передает Mehr.
По его словам, данное решение было принято на самом высоком уровне.
Напомним, в январе власти Ирана сняли все технические ограничения на использование в стране мессенджера Telegram.
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Ограничение на использование социальных сетей было введено в конце декабря 2017 года, когда в протестных акциях по всему Ирану стали принимать участие десятки тысяч человек. Власти страны утверждали, что именно социальную сеть Instagram и мессенджер Telegram протестующие используют для координации своих действий.
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