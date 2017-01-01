В аэропорту Будапешта столкнулись автобусы: восемь пострадавших

Два человека получили серьезные травмы, еще шестеро были госпитализированы с подозрениями на переломы. Большинство пострадавших - иностранцы.

В международном аэропорту Будапешта имени Ференца Листа 1 апреля столкнулись два автобуса, в результате чего десять человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба полиции Венгрии.

Сообщается, что два человека получили серьезные травмы, а еще шестеро были госпитализированы с подозрением на переломы.

Глава службы связи аэропорта Михали Харди заявил, что большинство пострадавших - граждане Румынии. Всем пассажирам была вовремя оказана медицинская помощь.

Напомним, в тот же день в Бангладеш автобус съехал с трассы в кювет - погибли восемь человек, еще 26 были травмированы.

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