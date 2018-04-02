Глава США Дональд Трамп в ответном письме указал, что не нашел оснований для помилования россиянина Константина Ярошенко, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Президент США Дональд Трамп отказался помиловать осужденного российского летчика Константина Ярошенко. Соответствующий отказ от американского главы получила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, передает в понедельник, 2 апреля, РИА Новости.

В частности, Трамп в ответном письме указал, что не нашел оснований для помилования россиянина, рассказала Москалькова. Она отметила, что в США проверили условия содержания в тюрьме летчика и заявили, что они соответствуют американским стандартам.

"Я со своей стороны не оставляю надежды на то, что все-таки буду услышана, и намерена по вопросам условий содержания под стражей обратиться снова в компетентные органы Соединенных Штатов Америки", - заявила омбудсмен.

Как известно, российский летчик был задержан в Либерии в 2010 году по запросу США. Американская сторона утверждает, что Ярошенко участвовал в контрабанде наркотиков. В 2011 году он был осужден американским судом к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Ярошенко помещали в карцер американской тюрьмы. Москва считает приговор Ярошенко незаконным и требует от США выдать летчика.

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