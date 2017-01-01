Почта России назвала виновных в провальном запуске дрона

Логотип Почты Россиина на беспилотнике был изображен, по словам пресс-секретаря, “для некого антуража мероприятия“.

В РФ государственная компания Почта России открестилась от провала первой беспилотной доставки и обвинила в неудачном запуске компанию-производителя беспилотного летательного аппарата. Такую версию озвучил пресс-секретарь Почты России Сергей Коляда, передает Говорит Москва.

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“Производитель беспилотного летательного аппарата — компания Рудрон/Экспедитор 3М — организовывала тестирование, на которое Почта России была приглашена в качестве одного из гостей“, — заявил Коляда журналистам.

Он также отметил, что и ответственность за инцидент лежит на компании-производителе, потому что это был их БПЛА. Логотип госкомпании на беспилотнике был изображен, по словам пресс-секретаря, “для некого антуража мероприятия“. Коляда также отметил, что есть вероятность отказа от сотрудничества с производителем дронов, решение будет принято после проведенной экспертизы.

В компании-производителе радиостанции рассказали, что тестовый пуск перенесен из-за аварии.

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“При тестовом запуске беспилотного летательного аппарата в Республике Бурятия произошло нештатное отключение электронного оборудования. Причины неисправности будут установлены после расшифровки телеметрических данных“, — пояснили в компании.

Напомним, 2 апреля было обнародовано видео, как разбился первый дрон Почты России после минуты полета, им пытались доставить почту из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй Тарбагатайского района.