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Девять человек погибли в ходе протестов касты неприкасаемых в Индии

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Протестующие вышли на улицы из-за решения Верховного суда Индии изменить закон, защищающий права касты неприкасаемых. Низшие касты обвиняют власти в попытке ограничить их права.
Протестующие в Индии
Протестующие в Индии

В Индии при столкновениях с полицией в ходе протестов низших каст, далитов, погибли девять человек, передает Times of India.
 
Шесть человек погибли в штате Мадхья-Прадеш, двое в Уттар-Прадеше и один в Раджастхане в ходе столкновений протестующих с полицией.
 
В результате протестов нарушено движение поездов и заблокированы некоторые дороги.
 
Протестующие вышли на улицы из-за решения Верховного суда, которое, по их мнению, ослабляет законы, защищающие низшие касты.
 
Ранее Верховный суд Индии отменил закон о немедленном аресте людей, обвиняемых в преступлениях, связанных с кастовой дискриминацией.

В столкновениях в Барселоне пострадали более 50 человек
 

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Теги: Индия, протесты, жертвы, столкновения
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Источник: korrespondent.net

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