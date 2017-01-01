Девять человек погибли в ходе протестов касты неприкасаемых в Индии

Протестующие вышли на улицы из-за решения Верховного суда Индии изменить закон, защищающий права касты неприкасаемых. Низшие касты обвиняют власти в попытке ограничить их права.



В Индии при столкновениях с полицией в ходе протестов низших каст, далитов, погибли девять человек, передает В Индии при столкновениях с полицией в ходе протестов низших каст, далитов, погибли девять человек, передает Times of India

Шесть человек погибли в штате Мадхья-Прадеш, двое в Уттар-Прадеше и один в Раджастхане в ходе столкновений протестующих с полицией.

В результате протестов нарушено движение поездов и заблокированы некоторые дороги.

Протестующие вышли на улицы из-за решения Верховного суда, которое, по их мнению, ослабляет законы, защищающие низшие касты.





В столкновениях в Барселоне пострадали более 50 человек Ранее Верховный суд Индии отменил закон о немедленном аресте людей, обвиняемых в преступлениях, связанных с кастовой дискриминацией.

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