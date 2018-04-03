Путин назвал мартовские выборы самыми "прозрачными"

Глава ЦЫК ему вторила, что контроль был тотальный.

На выборах было более 1,5 тысячи международных наблюдателей EPA/UPG

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По мнению бессменного правителя России, выборы президента РФ 18 марта 2018 года были самыми чистыми в истории РФ. Он поблагодарил членов ЦИК, которые работали в ходе избирательной кампании.

Об этом Владимир Путин заявил на встрече с руководителем ЦИК РФ Эллой Памфиловой, передают РИА Новости.

“Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны. По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны“, — сказал Путин.

Памфилова со своей стороны сообщила, что на выборах была многослойная система фильтров, контроль был тотальный.

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“Мы поставили, вообще предложили и продумали многослойную систему фильтров, чтобы предотвращать, не допускать всякого рода нарушения. Это дало свои результаты. Поэтому действительно полагаю, что и выборы прошли беспрецедентно открыто, в мире аналогов нет. Видеонаблюдение, включая ТИКи, QR-кодирование, Мобильный избиратель; и наша информационно-разъяснительная работа“,- сказала она.

Также она утверждает, что для общественных наблюдателей, создали все условия, “все было открыто максимально“ и “нигде в мире нет аналогов“.

Памфилова отметила, что на выборах было более 1,5 тысячи международных наблюдателей, почти полмиллиона — из России.

Отметим, что Путин 18 марта выиграл выборы президента РФ с рекордным результатом.