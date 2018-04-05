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США передумали выводить войска из Сирии

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Трамп не собирается немедленно отзывать войска из Сирии. Он сначала хочет завершить борьбу против террористов Исламского государства.
Армия США
Армия США

Американские войска должны еще какое-то время оставаться в Сирии, чтобы победить террористическую группировку Исламское государство. С этим согласился президент США Дональд Трамп, однако он хочет относительно быстрого их выведения. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации Трампа.

Собеседник агентства пояснил, что Трамп не собирается немедленно отозвать войска из Сирии и хочет завершить борьбу против террористов ИГИЛ.

На заседании Совета по нацбезопасности Трамп не установил конкретное время вывода войск.

При этом он призвал другие страны помочь обеспечить стабильность в регионе.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы вывести войска из Сирии.

 

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Теги: Сирия, армия, Трамп, Дональд Трамп, Конфликт в Сирии, армия США
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
П    05.04.2018, 11:38
Оценка:  0
П
А в ватостане уже начались гуляния по поводу вывода.
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