В ЛНР Украину назвали "окончательно чужой"

ЛНР не признает легитимность государственного переворота в 2014 году и считает, что в Украине процветает неонацизм.

В пятницу, 6 апреля, главарь пророссийских наемников Леонид Пасечник назвал Украину окончательно чужой для жителей Донбасса. По мнению Пасечника, таковой Украину сделали события Евромайдана в 2014 году. Также Пасечник считает, что в Киеве процветает неонацизм. Об этом сообщает РИА Новости.

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“Чтобы понять, почему мы сделали такой выбор, достаточно оглянуться назад. Более двух десятилетий народ Донбасса надеялся, что государство защитит их права, но был вынужден терпеть несправедливость. А государственный переворот 2014 года, устроенный новым киевским режимом, расцвет неонацизма в жестокой радикальной форме показали, что Украина окончательно стала для нас чужой“, —написал Пасечник на своем сайте.

Такое заявление Пасечник сделал в четвертую годовщину взятия митингующими здания СБУ в Луганске. По его мнению, именно в этот период жители Донбасса "поняли, что нужно бороться за свои права". В этот день митингующие в Луганске захватили здание СБУ, требуя расширить полномочия регионов, после чего Донецк и Луганск провозгласили себя отдельными “народными республиками“.

Напомним, 30 марта Пасечник предложил провозгласить “новую независимую Украину“, переняв опыт ЛНР. Сепаратисты задумались о добрососедских отношениях.