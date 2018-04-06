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В ЛНР Украину назвали "окончательно чужой"

Комментариев: 5
ЛНР не признает легитимность государственного переворота в 2014 году и считает, что в Украине процветает неонацизм.
Пасечник считает Украину окончательно чужой
Пасечник считает Украину окончательно чужой
svpressa.ru

В пятницу, 6 апреля, главарь пророссийских наемников Леонид Пасечник назвал Украину окончательно чужой для жителей Донбасса. По мнению Пасечника, таковой Украину сделали события Евромайдана в 2014 году. Также Пасечник считает, что в Киеве процветает неонацизм. Об этом сообщает РИА Новости.

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“Чтобы понять, почему мы сделали такой выбор, достаточно оглянуться назад. Более двух десятилетий народ Донбасса надеялся, что государство защитит их права, но был вынужден терпеть несправедливость. А государственный переворот 2014 года, устроенный новым киевским режимом, расцвет неонацизма в жестокой радикальной форме показали, что Украина окончательно стала для нас чужой“, —написал Пасечник на своем сайте.

Такое заявление Пасечник сделал в четвертую годовщину взятия митингующими здания СБУ в Луганске. По его мнению, именно в этот период жители Донбасса "поняли, что нужно бороться за свои права". В этот день митингующие в Луганске захватили здание СБУ, требуя расширить полномочия регионов, после чего Донецк и Луганск провозгласили себя отдельными “народными республиками“.

Напомним, 30 марта Пасечник предложил провозгласить “новую независимую Украину“, переняв опыт ЛНР. Сепаратисты задумались о добрососедских отношениях.

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Теги: Украина, ЛНР, Пасечник, заявление
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Комментариев (5)
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Ivanez    06.04.2018, 10:50
Оценка:  +1
Ivanez
Украина для них чужая, а биометрический паспорт все равно получают
krolikoff_net    06.04.2018, 10:10
Оценка:  +10
krolikoff_net
Кого интересует мнение этого гов_нюка .
Колишній-східняк    06.04.2018, 10:10
Оценка:  +10
Колишній-східняк
А я вот живу в Киеве и от неонацистов не страдаю. Никак. Наверное, потому. что их тут нет. Есть какие-то маргиналы, которые устраивают шествия где-то раз в году где-то в центре города, но мне они не мешаю, как и другие акции. А вот чем они так досадили жителям Донбасса, не могу понять.
krolikoff_net    06.04.2018, 10:11
Оценка:  +8
krolikoff_net
У жителей донбасса, оставшихся на оккупированных территориях, никто ничего не спрашивает. Их российские оккупанты нагибают, грабят, насилуют, убивают.
LifeStriker    06.04.2018, 10:10
Оценка:  +10
LifeStriker
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