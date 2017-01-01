Войска Асада начали штурм города Дума в Восточной Гуте

Башар Асад бросил в бой против повстанцев элитное подразделение – республиканскую гвардию. Действия сухопутных войск поддерживает авиация.

Войска президента Сирии Башара Асада начали операцию по освобождению города Дума – последнего неподконтрольного им населенного пункта в Восточной Гуте. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сирийское государственное телевидение в пятницу.

Отмечается, что над несколькими районами города уже поднимается черный дым.

В штурме задействовано элитное сирийское подразделение – республиканская гвардия. Ее бойцы уже находятся на подступах к Думе. Сухопутные войска действуют при поддержке авиации.

Правительственные СМИ пишут, что штурм начался в ответ на обстрелы Дамаска и гуманитарного коридора в Восточной Гуте, которые якобы произвела группировка Джейш аль-Ислам.

Ранее сообщалось, что сирийские повстанцы и российские военные согласовали план эвакуации города Дума. Согласно договоренности, гражданские лица и повстанцы могли беспрепятственно покинуть осажденный город.

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