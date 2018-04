Журналист сняла движение техники РФ к украинской границе

Журналист Голоса Америки Фатима Тлисова показала видео с российской техникой, идущей к границе с Украиной. Ролик в воскресенье, 8 апреля, был опубликован на ее странице в соцсети Тwitter.

По словам журналистки, видео снято 7 апреля 2018 года в с. Петровка Ростовской области, возле границы Украины.

Смотри также: В Керчи заметили колонну российской бронетехники

“Транспортные средства - это БМД, каждая из которых способна перевозить 3 члена экипажа и 5 десантников“, - предположила Тлисова.

Russian tanks passing into #Ukraine - this video taken yesterday, April 7, in a village in Rostov region next to the border between the two countries. Locals say this was a second convoy. pic.twitter.com/2fNczgeWC2

Update: this video taken April 7, 2018 in the village of Petrovka in Rostov oblast (region) near the Ukraine border. The vehicles are battle BMDs each capable of carrying 3 crew and 5 airborne troops. There is no link, I’ve got it from a source who is a friend to this family https://t.co/EPF72njjz0