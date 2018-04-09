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В РФ учителя приговорили к 330 часам работ за стих об Украине

Комментариев: 3
Суд приговорил учителя Александра Бывшева к 330 часам обязательных работ за публикацию стихотворения На независимость Украины. В качестве дополнительного наказания на него наложен трехлетний запрет работать в школе.
Учителя приговорили к 330 часам работ за стих об Украине
Учителя приговорили к 330 часам работ за стих об Украине
Скриншот из видео

Суд в селе Тросна Орловской области РФ приговорил школьного учителя Александра Бывшева к 330 часам обязательных работ за публикацию на личной странице ВКонтакте стихотворения На независимость Украины. Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщают Грани.ру.

Отмечается, что учитель немецкого языка по профессии объявлен виновным по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

Также в качестве дополнительного наказания на Бывшева наложен трехлетний запрет работать в школе.

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В приговоре заявляется, что Бывшев поддерживает "режим, сложившийся в Украине после государственного переворота 2014 года". Были процитированы показания свидетелей обвинения. В них, среди прочего, отмечалось, что поэт "в жизни не состоялся - вот и решил пойти путем Иуды", "выражает свою точку зрения, отличающуюся от мнения подавляющего большинства населения России". Также упоминается, что его мать украинка.

К слову, стихотворение На независимость Украины учитель опубликовал во Вконтакте 22 февраля 2015 года.

Напомним, 12 марта запорожского священника лишили прихода за молитвы о победе ВСУ на Донбассе.

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Теги: Украина-Россия, суд, стих
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Комментариев (3)
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Колишній-східняк    09.04.2018, 19:09
Оценка:  +1
Колишній-східняк
... и никаких политических преследований!
BOM-BOM    09.04.2018, 19:01
Оценка:  +2
BOM-BOM
Шото воены из ольгино свободу не защищают... Шож такое?
СтальнаяКрыса    09.04.2018, 18:52
Оценка:  +3
СтальнаяКрыса
Обнаглели ватники, точно у каждого второго лишняя хромосома.
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