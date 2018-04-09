В РФ учителя приговорили к 330 часам работ за стих об Украине

Суд приговорил учителя Александра Бывшева к 330 часам обязательных работ за публикацию стихотворения На независимость Украины. В качестве дополнительного наказания на него наложен трехлетний запрет работать в школе.

Учителя приговорили к 330 часам работ за стих об Украине Скриншот из видео

Суд в селе Тросна Орловской области РФ приговорил школьного учителя Александра Бывшева к 330 часам обязательных работ за публикацию на личной странице ВКонтакте стихотворения На независимость Украины. Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщают Грани.ру.

Отмечается, что учитель немецкого языка по профессии объявлен виновным по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

Также в качестве дополнительного наказания на Бывшева наложен трехлетний запрет работать в школе.

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В приговоре заявляется, что Бывшев поддерживает "режим, сложившийся в Украине после государственного переворота 2014 года". Были процитированы показания свидетелей обвинения. В них, среди прочего, отмечалось, что поэт "в жизни не состоялся - вот и решил пойти путем Иуды", "выражает свою точку зрения, отличающуюся от мнения подавляющего большинства населения России". Также упоминается, что его мать украинка.

К слову, стихотворение На независимость Украины учитель опубликовал во Вконтакте 22 февраля 2015 года.

Напомним, 12 марта запорожского священника лишили прихода за молитвы о победе ВСУ на Донбассе.