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В ДТП на Мальте погибли два туриста и 50 пострадали

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Туристический двухэтажный автобус проехал под низко расположенными ветвями дерева, которые задели пассажиров, сидящих на втором открытом этаже.
На Мальте в ДТП погибли туристы
На Мальте в ДТП погибли туристы
timesofmalta.com

В мальтийском городе Зуррик произошло ДТП с двухэтажным туристическим автобусом, в результате которого погибли два туриста и еще 50 людям понадобилась медицинская помощь. Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщило издание Times of Malta.

Отмечается, что автобус проехал под низко расположенными ветвями дерева, которые задели туристов, сидящих на втором открытом этаже. Два человека - 62-летний турист из Бельгии и 37-летняя туристка из Испании погибли на месте. Еще шестеро получили серьезные травмы, среди них двое детей.

После ДТП медицинская помощь понадобилась 49 туристам-иностранцам и водителю автобуса, жителю Мальты.

Власти страны принесли свои соболезнования семьям погибших.

ДТП с туристическим автобусом в Польше: 11 пострадавших

Ранее сообщалось, что в Индии школьный автобус сорвался в ущелье, в результате чего погибли по меньшей мере 30 человек. 

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Теги: ДТП, туристы, мальта, автобус
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Источник: korrespondent.net

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