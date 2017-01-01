Смоленская катастрофа: в гробах нашли посторонние предметы и части тел других людей

Польская сторона в отчете указывает, что документация по проведению судмедэкспертиз в Москве содержит грубые ошибки.

Прокуратура Польши начала следствие по делу о халатности pap.pl

Польская полиция заявила, что во время проведения эксгумаций и судмедэкспертиз 77 жертв Смоленской катастрофы, в гробах были обнаружены части тел других людей и посторонние предметы.

Об этом сообщает польское издание РАР.

По данным полиции, во время исследований было выявлено 69 фрагментов тел 26 человек, которые находились в других гробах, а также резиновые перчатки, пакеты, бутылки и другое. Кроме этого, была обнаружена замена двух тел.

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Польская сторона в отчете указывает, что документация по проведению судмедэкспертиз в Москве содержит грубые ошибки. Среди них - опись внутренних органов жертв, которых они не имели в результате хирургических вмешательств.

Национальная прокуратура Польши начала следствие по делу о халатности. Тела политической и военной элиты Польши, которая погибла в катастрофе, были похоронены без проведения повторных судмедэкспертиз, после перевозки тел погибших из Москвы в 2010 году.

Напомним, 2 апреля были опубликованы результаты опроса, которые показали, что почти 60% граждан Польши не верят, что Смоленская катастрофа 2010 года была подстроена.

Ранее, 21 февраля, бывший министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что результаты расследования американских ученых по делу Смоленской катастрофы указывают на взрыв.