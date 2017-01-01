Книга Гиннеса признала японца старейшим мужчиной на планете

Титул старейшего мужчины получил 112-летний житель японского острова Хоккайдо.

Полный возраст Масадзо Нонака - 112 лет и 259 дней guinnessworldrecords.com

Книга рекордов Гиннеса признала самым пожилым мужчиной планеты 112-летнего Масадзо Нонака, который живет на японском острове Хоккайдо.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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Представитель Книги Гиннеса посетила рекордсмена 10 апреля и вручили ему сертификат. Полный возраст Масадзо Нонака - 112 лет и 259 дней.

Напомним, 30 января в деревне Бьенвенида, в испанской провинции Бадахос, в возрасте 113 лет скончался Франциско Нуньес Оливейра, которого считали самым старым мужчиной планеты.

Ранее, в декабре 2017 года, в Испании умерла самая старая жительница Европы - спустя полтора месяца после того, как ей исполнилось 116 лет.