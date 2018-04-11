Войска Асада готовятся к авиаудару США - СМИ

Военные покидают авиабазы и аэродромы, по которым может быть нанесен авиаудар США, а боевую технику прячут на базе, которую использует Россия.

Часть боевой авиации режима сирийского президента Башара Асада была переброшена под защиту России на базу Хмеймим. Об этом в среду, 11 апреля, пишет Le Figaro со ссылкой на собственные источники в ООН.

На данный момент базу Хмеймим использует Россия, поэтому она не станет мишенью в случае решения США нанести удар.

Сирийские военные еще в понедельник начали покидать авиабазы, в частности военный аэродром в городе Думейр, говорится в материале.

Также был эвакуирован личный состав из основных командных пунктов армии. Там базировались самолеты, которые наносили последние удары по Восточной Гуте. Сирийская сторона пытается подготовить свое самое современное вооружение, отмечает собеседник.

На территории Сирии находится иранский генерал Касем Сулеймани, командующий элитным подразделением Аль-Кудс. Он должен определить, как будут действовать примерно две тысячи иранских военных советников в Сирии, в частности в случае удара США.

Как сообщалось, Трамп объявил о принятом решении нанести авиаудар. Он заявил, что прилетят хорошие, новые и "умные" ракеты. Так он отреагировал на заявления российского посла в Ливане о том, что Россия будет сбивать любые американские ракеты, выпущенные по Сирии.

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