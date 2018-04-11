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Войска Асада готовятся к авиаудару США - СМИ

Комментариев: 3
Военные покидают авиабазы и аэродромы, по которым может быть нанесен авиаудар США, а боевую технику прячут на базе, которую использует Россия.
Боевая авиация была перемещена на базу, которую использует Россия
Боевая авиация была перемещена на базу, которую использует Россия
Getty Images

Часть боевой авиации режима сирийского президента Башара Асада была переброшена под защиту России на базу Хмеймим. Об этом в среду, 11 апреля, пишет Le Figaro со ссылкой на собственные источники в ООН.

На данный момент базу Хмеймим использует Россия, поэтому она не станет мишенью в случае решения США нанести удар.

Сирийские военные еще в понедельник начали покидать авиабазы, в частности военный аэродром в городе Думейр, говорится в материале.

Также был эвакуирован личный состав из основных командных пунктов армии. Там базировались самолеты, которые наносили последние удары по Восточной Гуте. Сирийская сторона пытается подготовить свое самое современное вооружение, отмечает собеседник.

На территории Сирии находится иранский генерал Касем Сулеймани, командующий элитным подразделением Аль-Кудс. Он должен определить, как будут действовать примерно две тысячи иранских военных советников в Сирии, в частности в случае удара США.

Как сообщалось, Трамп объявил о принятом решении нанести авиаудар. Он заявил, что прилетят хорошие, новые и "умные" ракеты. Так он отреагировал на заявления российского посла в Ливане о том, что Россия будет сбивать любые американские ракеты, выпущенные по Сирии.

Химатака в Сирии: Трамп готовит удар по РФ

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Теги: Россия, Сирия, Асад, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Peyot    11.04.2018, 16:26
Оценка:  0
Peyot
мажут все вазелином что бы снаряды рикошетили?
ScreamingMad    11.04.2018, 16:15
Оценка:  +1
ScreamingMad
могилки себе копают???
Woodbrother    11.04.2018, 16:13
Оценка:  +2
Woodbrother
Удар будет и по российской базе Никто рассиан жалеть там не будет. Опыт уничтожения вагнеровцев-уткинцев ничему не научил ?
ScreamingMad    11.04.2018, 16:15
Оценка:  -1
ScreamingMad
тоже мне "знаток" нашелся )))
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