Трамп пригрозил России ракетными ударами в Сирии

Своим заявлением президент США ответил российской стороне на угрозы сбивать американские ракеты.

Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии. Об этом он написал в Twitter.

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“Россия обещает сбивать все и любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они на подходе, хорошие, новые и умные! Не стоит быть партнерами животного, убивающего свой народ газом и получающего от этого удовольствие“, - написал Трамп.

Своим заявлением президент США ответил российскому послу в Ливане, который сказал, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита, как и устройства, с которых эти ракеты были выпущены.

Напомним, 10 апреля президент Трамп пообещал дать решительный ответ на химатаку в Сирии и не исключил военного варианта.

Позднее, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонных разговорах с президентом США Дональдом Трампом и французским президентом Эммануэлем Макроном согласилась со словами о том, что международное сообщество “должно ответить“ на применение химического оружия в Сирии.