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Трамп пригрозил России ракетными ударами в Сирии

Комментариев: 5
Своим заявлением президент США ответил российской стороне на угрозы сбивать американские ракеты.
Трамп заявил об ухудшении отношений с РФ
Трамп заявил об ухудшении отношений с РФ
gettyimages.com

Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии. Об этом он написал в Twitter.

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“Россия обещает сбивать все и любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они на подходе, хорошие, новые и умные! Не стоит быть партнерами животного, убивающего свой народ газом и получающего от этого удовольствие“, - написал Трамп.

Своим заявлением президент США ответил российскому послу в Ливане, который сказал, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита, как и устройства, с которых эти ракеты были выпущены.

Напомним, 10 апреля президент Трамп пообещал дать решительный ответ на химатаку в Сирии и не исключил военного варианта. 

Позднее, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонных разговорах с президентом США Дональдом Трампом и французским президентом Эммануэлем Макроном согласилась со словами о том, что международное сообщество “должно ответить“ на применение химического оружия в Сирии.

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Теги: Сирия, Трамп, США, Россия, ракеты
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Комментариев (5)
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yuliya    11.04.2018, 16:16
Оценка:  -1
yuliya
Ына и Северную Корею уже разбомбил ? )
Filini    11.04.2018, 15:22
Оценка:  +5
Filini
Эти не мытые обезьяны не могут сбить даже старые американские "томагавки" как показала практика. А пускать ракеты в ответ вообще побояться, забьются в угол и будут сидеть обоссан..ые.
Колишній-східняк    11.04.2018, 15:18
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Ці два круті хлопці таки доведуть планету до третьої світової війни. А четвертої вже ніколи не буде...
Peyot    11.04.2018, 15:23
Оценка:  -2
Peyot
чет мне все равно мало вериться что трам-пам-пам не шестерка кремля...
Filini    11.04.2018, 15:24
Оценка:  0
Filini
Вони один одного повбивають а новим світовим лідером стане Україна))
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