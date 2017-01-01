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Над столицей Саудовской Аравии прогремело три взрыва

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Взрывы были слышна над центральной частью города. Военные противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили меньшей мере одну ракету над Эр-Риядом.
В столице Саудовской Аравии были слышны взрывы
В столице Саудовской Аравии были слышны взрывы
Getty Images

В небе над Эр-Риядом было слышно три взрыва. Об этом в среду, 11 апреля, сообщает AFP в Тwitter.

Очевидцы отмечают, что взрывы прогремели в небе над центральным районом Эр-Рияда, где также были видны облака дыма.

Сообщается, что военные ПВО Саудовской Аравии перехватили меньшей мере одну ракету над столицей.

В конце марта повстанцы-хуситы с территории Йемена в направлении Саудовской Аравии выпустили несколько баллистических ракет. Все ракеты были перехвачены и уничтожены военно-воздушными силами Саудовской Аравии, однако обломки одной из них упали на жилой квартал Эр-Рияда. В результате один человек погиб и еще двое получили ранения.

Напомним, в январе в Йемене за сутки повстанцы-хуситы сбили два военных самолета коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией

 

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Теги: Саудовская Аравия, ракета, взрыв, Йемен
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Источник: korrespondent.net

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