СМИ нашли у Трампа внебрачного ребенка

Экс-привратник Trump World Tower сообщил, что у Трампа был роман с одной из сотрудниц.

Информация была продана за 30 тысяч долларов statnews.com

Бывший привратник Trump World Tower в Нью-Йорке Дино Саджудин заявил, что у Дональда Трампа есть внебрачный ребенок.

Об этом он сообщил National Enquirer, поделившись информацией за 30 тысяч долларов. Статья в издании так и не вышла, но соглашение просочилось в СМИ, передает New York Post.

Саджудин удивился, когда узнал, что договор попал в прессу, поскольку контракт предусматривал, что ему придется заплатить миллион долларов, если он кому-то еще передаст эти данные или расскажет о сделке.

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По его словам, у Трампа был роман с одной из сотрудниц Trump World Tower, которая родила от него ребенка. Сама женщина эту информацию отрицает.

Как уточняет New York Post, Саджудину заплатила компания American Media, которой принадлежит в том числе и таблоид National Enquirer.

Владелец корпорации Дэвид Пекер называет себя близким другом американского лидера и старается выкупать эксклюзивные права на те или иные истории, которые порочат главу США.

Напомним, 7 марта порноактриса Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, подала иск против президента США Дональда Трампа.

Ранее, 14 февраля, адвокат президента США Майкл Коэн подтвердил, что выплатил из личных средств 130 тысяч долларов бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, заявившей о вступлении в интимную связь с Трампом.