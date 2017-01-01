В Болгарии перевернулся автобус: десять погибших

По распоряжению премьер-министра страны Бойко Борисова, министр внутренних дел Валентин Радев отбыл к месту ДТП. Власти дали указание проверить перевозчика.

ДТП с участием автобуса в Болгарии bTV

В Болгарии близ населенного пункта Вакарел автобус столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся. В результате аварии погибли 10 человек и ее 22 получили ранения. Об этом сообщает bTV в пятницу, 13 апреля.

Перевернувшийся автобус принадлежит фирме Union Iconi. Он двигался по маршруту из Бургаса в Софию.

По распоряжению премьер-министра страны Бойко Борисова министр внутренних дел Валентин Радев отбыл к месту ДТП. В свою очередь министр транспорта Ивайло Московски уже дал указание проверить перевозчика.

Накануне в России автобус с 40 детьми столкнулся с легковой машиной ВАЗ-2109 на дороге А-107 в Подмосковье. В результате аварии пострадали семеро детей, а водитель легковушки погиб.

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