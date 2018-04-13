Всем британским патрульным выдали плюшевых медвежат

Теперь в каждой патрульной машине правоохранители будут возить с собой мягкого медвежонка.

Подобная практика ранее также была введена и в других странах ColmaPD

В Великобритании патрульные полицейские официально приступили к “работе“ вместе с плюшевыми игрушками, мягкого медвежонка, будут использовать в работе с детьми, попавшими в стрессовую ситуацию.

Об этом сообщают РИА Новости.

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“Игрушки очень хорошо успокаивают малышей, которые попали в автомобильные аварии, с помощью них можно отвлечь ребенка, пока врач оказывает ему первую помощь, а полицейские разбираются в ситуации“, - отметил руководитель одного из департаментов полиции Мэт Пиктон.

Кроме того, плюшевые медвежата помогают установить доверительный контакт между ребенком и полицейским в других ситуациях, например, когда малыш потерялся или стал свидетелем преступления.

Любой желающий может пожертвовать мягкую игрушку для такой благородной миссии

Департамент дорожной полиции графства Сассекс уже объявил, что любой желающий может пожертвовать мягкую игрушку для такой благородной миссии. Кстати, такая же практика с использованием игрушек уже действует в Германии и Голландии.

Как сообщалось 13 марта, в управлениях полиции Киева появятся “зоны релакса“.