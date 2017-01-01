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В Венгрии прошел митинг против итогов выборов

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Тысячи несогласных с итогами парламентских выборов в Венгрии вышли на митинг. Протестующие выкрикивали лозунги "Новые выборы", "Мы – большинство", "Виктатор".
 
Десятки тысяч людей вышли в субботу, 14 апреля, на улицы Будапешта в знак протеста против переизбрания венгерского премьера Виктора Орбана на четвертый срок, сообщает Интерфакс.
 
Оппозиция требует внести изменения в избирательную систему страны: несмотря на то, что правящая коалиция набрала меньше 50% голосов, она получила 134 из 199 мест в парламенте. 
 
Кроме того, венгры требуют отставки союзника Орбана, главного прокурора Петера Полта, которого обвиняют в покрывательстве коррупционеров, а также сокращения влияния правительства на местные СМИ, которые, по мнению протестующих, превратились в орудие государственной пропаганды.
 
Протестующие подошли к зданию парламента, выкрикивая лозунги "Новые выборы", "Мы – большинство", "Виктатор". В конец митинга они исполнили гимны Венгрии и ЕС.
 
Организаторы заявили, что на следующих выходных состоится еще одна акция.



Выборы в Венгрии: в ОБСЕ заявили о нарушениях
 
Напомним, 8 апреля в Венгрии состоялись выборы в парламент. Партия Фидес премьер-министра Виктора Орбана по итогам выборов получит 133 места из 199 в парламенте, а сам политик возглавит правительство в четвертый.

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Теги: Выборы, Венгрия, протесты, видео, Виктор Орбан
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Источник: korrespondent.net

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