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В Сирии утверждают, что удары США разрушили центр борьбы с раком

Спецтема: Удар по Сирии
Комментариев: 2
Государственное СМИ утверждает, что институт разрабатывает основные компоненты для многих лекарств, используемых для лечения рака.
Разрушенный медицинский центр в Дамаске
Разрушенный медицинский центр в Дамаске

Сирийское государственное агентство SANA заявляет, что научно-исследовательский центр в Дамаске, пораженный ракетами коалиции в ночь на субботу, специализируется на онкологической медицине.

В сообщении агентства говорится, что Научно-исследовательский институт фармацевтической и химической промышленности в районе Дамаска Баржа занимается подготовкой химического состава для противораковых лекарств и проведении химического анализа материалов, которые поступают в Сирию и используются в фармацевтической и пищевой промышленности.

Государственное СМИ утверждает, что институт разрабатывает основные компоненты для многих лекарств, используемых для лечения рака.

 
Отмечается, что в результате авиаудара научному объекту был нанесен значительный ущерб.
 
Последствия авиаударов в Сирии 14 апреля 2018 года
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SANA также пишет, что лаборатории института когда-то использовались командой ОЗХО для сбора образцов, а в последних двух отчетах организации с института сняли обвинения в причастности к разработке химического оружия.
 
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.
 
Позже представители Пентагона сообщили, что объектами для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.
 
 
Эта же новость на Корреспондент
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Теги: США, Сирия, химическое оружие, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, новости Сирии
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Комментариев (2)
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Anri75    15.04.2018, 11:55
Оценка:  -1
Anri75
Все поставлено на военные рельсы. И "институты" соответственно тоже. Стране нужны отравляющие вещества и наркота для солдат, чтобы не боялись в атаку идти. Но уж точно не лекарства против рака. Ими занимаются в более спокойных странах. Как можно такую откровенную "арабскую сказку" сочинять?
Anri75    15.04.2018, 11:51
Оценка:  -1
Anri75
В стране семь лет идет война с множеством противоборствующих сторон. Коллапс экономики, На полигон для различных систем вооружения, мекка для наемников всех мастей. Государство держится на иранских, российских штыках... Какой к черту институт по проблемам рака????? Какие ученые там будут работать???
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