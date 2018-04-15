В Сирии утверждают, что удары США разрушили центр борьбы с раком

Государственное СМИ утверждает, что институт разрабатывает основные компоненты для многих лекарств, используемых для лечения рака.

Сирийское государственное агентство SANA заявляет, что научно-исследовательский центр в Дамаске, пораженный ракетами коалиции в ночь на субботу, специализируется на онкологической медицине.

В сообщении агентства говорится, что Научно-исследовательский институт фармацевтической и химической промышленности в районе Дамаска Баржа занимается подготовкой химического состава для противораковых лекарств и проведении химического анализа материалов, которые поступают в Сирию и используются в фармацевтической и пищевой промышленности.

Государственное СМИ утверждает, что институт разрабатывает основные компоненты для многих лекарств, используемых для лечения рака.