После репрессий Мьянма объявила о начале репатриации беженцев рохинджа - всего из Мьянмы в Бангладеш убежали 700 тысяч рохинджа, чтобы спастись от силовиков.

Правительство Мьянмы заявило о репатриации первой семьи мусульман рохинджа, которые убежали в соседнюю Бангладеш, чтобы спастись от жестоких репрессий со стороны силовиков. Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство AFP, всего из Мьянмы в Бангладеш убежали 700 тысяч рохинджа.

Правозащитники раскритиковали действия власти, утверждая, что объявленная "репатриация" является пропагандистской операцией, которая не учитывает угрозу безопасности и жизни мусульман.

Мусульмане рохинджа, которые являются этнически-религиозным меньшинством в Мьянме, подверглись в августе 2017 года жестокой кампании репрессий и насилия со стороны власти.

ООН осудила Мьянму, заявив, что притеснения рохинджа по своей жестокости могут квалифицироваться как этнические чистки. Власть Мьянмы отбросила эти обвинения, заявив, что военные проводили операцию против вооруженных повстанцев.

Ранее власти Бангладеш одобрили план по переселению около 100 тысяч беженцев рохинджа из Мьянмы на необитаемый остров Тенгар Чар в Бенгальском заливе.

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