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Каталонцы поддержали арестованных политиков

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В Каталонии прошла крупная акция в поддержку находящихся в заключении лидеров сепаратистов. Организаторы потребовали "демократического решения" конфликта вокруг независимости Каталонии.
Массовая акция в Барселоне, 15 апреля 2018 года
Массовая акция в Барселоне, 15 апреля 2018 года

Сотни тысяч человек в Барселоне в воскресенье, 15 апреля, вышли на улицы в поддержку девяти арестованных лидеров движения за независимость Каталонии. Участники марша потребовали "свободы для политзаключенных".

Полиция Барселоны сообщила, что в акциях приняло участие до 350 тысяч человек со всей Каталонии. Находящимся в заключении грозят тюремные сроки до 25 лет каждому.

Протесты были организованы основанной в марте платформой "В защиту каталонских институций". Свою поддержку мероприятию выразили два крупнейших испанских профсоюза - CCOO и UGT. В одном из манифестов организаторы осудили тот факт, что спор о независимости Каталонии начал решаться "юридическими методами", а также потребовали "демократического решения конфликта".

Испанское правосудие открыло расследование в отношении политиков и активистов - сторонников независимости Каталонии, которых подозревают в попытке отделения автономии. Два ведущих представителя движения находятся в заключении с 16 октября 2017 года.

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, вскоре после скандального референдума в Каталонии в октябре покинувший Испанию, в данный момент находится под подпиской о невыезде в Германии.

Источник: Русская служба DW

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Теги: Барселона, протесты, Каталония, референдум о независимости Каталонии, референдум в Каталонии, Карлес Пучдемон
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Источник: korrespondent.net

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