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В российском Нальчике горел рынок

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Пламя охватило территорию более 3 тысяч квадратных метров. Один из павильонов сгорел дотла. Весь рынок накрыл густой дым.
В Нальчике горел рынок
В Нальчике горел рынок
ntv.ru

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В российском городе Нальчик на центральном рынке произошел пожар. Об этом говорится в сюжете ТСН от понедельника, 16 апреля.

Отмечается, что пламя охватило территорию более 3 тысяч квадратных метров.

Один из павильонов сгорел дотла, пламя перекинулось на крыши соседних. Весь рынок накрыл густой дым.

Тушить огонь отправили 75 пожарных и 13 единиц техники.

 

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Теги: Россия, рынок, пожар, пожарные
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