В Аргентине неизвестное существо убило двух собак
В Аргентине камеры на улице зафиксировали неизвестное животное, убившее в аргентинском городе Санта Фе двух собак – питбуля и немецкую овчарку.
Местные жители утверждают, что животное похоже на собаку, однако намного больше в размерах, и его физиология тела значительно отличается от собачьей. Соответствующее видео опубликовано на канале UFOmania на YouTube.
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Мнения в коментариях разделились. Большинство пользователей считает, что на видео снята легендарная Чупакабра, но нашлись и те, кто намекает на мифическое происхождение животного. Некоторые жители верят в Асванга – мифического филиппинского монстра, который может превращаться во все, что угодно. Некоторые считают, что это была собака-мутант. Есть и те, кто заявляет, что видео - фейк.
Один из пользователей заявил, что тоже видел подобное создание.
“Я видел его в 2005 году. Оно переходило через мост, на который мы зашли. Это вынесло мне мозг, потому что оно посмотрело на нас, развернулось и стало двигаться, как кенгуру…Надеюсь, я больше такого не увижу“, - написал он.
Напомним, в США 30 марта выбросило на берег загадочное существо, похожее на плезиозавра.