В Аргентине неизвестное существо убило двух собак

Комментарии под видео говорят о том, что это могла быть чупакабра или собака-мутант.

Существо напоминает собаку, но с другой анатомией и гораздо крупнее в размерах скриншот из видео

В Аргентине камеры на улице зафиксировали неизвестное животное, убившее в аргентинском городе Санта Фе двух собак – питбуля и немецкую овчарку.

Местные жители утверждают, что животное похоже на собаку, однако намного больше в размерах, и его физиология тела значительно отличается от собачьей. Соответствующее видео опубликовано на канале UFOmania на YouTube.

Странное существо убило двух собак в Аргентине 0:00 / 01:11

Читай также: Жителей РФ напугали 25-метровые морские существа

Мнения в коментариях разделились. Большинство пользователей считает, что на видео снята легендарная Чупакабра, но нашлись и те, кто намекает на мифическое происхождение животного. Некоторые жители верят в Асванга – мифического филиппинского монстра, который может превращаться во все, что угодно. Некоторые считают, что это была собака-мутант. Есть и те, кто заявляет, что видео - фейк.

Один из пользователей заявил, что тоже видел подобное создание.

“Я видел его в 2005 году. Оно переходило через мост, на который мы зашли. Это вынесло мне мозг, потому что оно посмотрело на нас, развернулось и стало двигаться, как кенгуру…Надеюсь, я больше такого не увижу“, - написал он.

Напомним, в США 30 марта выбросило на берег загадочное существо, похожее на плезиозавра.