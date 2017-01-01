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Трамп рассматривает пять мест для встречи с Ким Чен Ыном

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Встреча глав двух государств вероятно произойдет в начале июня. При этом американский лидер не исключил, что переговоры могут и не состояться.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что рассматривает пять возможных мест для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом он сообщил 17 апреля во Флориде, где встречается с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает РИА Новости.

На вопрос, где он будет встречаться с северокорейским лидером, Трамп ответил: "Пять мест", однако не уточнил, в каких городах состоятся возможные переговоры.

Также он отметил, что встреча может состояться в начале июня, "если дела пойдут хорошо", но может и не состояться вообще.

"У нас очень скоро будут встречи с Ким Чен Ыном. Это произойдет, вероятно, в начале июня или чуть раньше этого. Это исходя из того, что дела пойдут хорошо. Возможно, что они не пойдут хорошо, и у нас не будет встречи", - заявил американский лидер.
 
Ранее СМИ сообщили, что представители США и КНДР проводят прямые секретные переговоры для подготовки встречи американского президента и лидера Северной Кореи. 
 
Также стало известно, что руководство КНДР готово рассмотреть вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. 

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Теги: Северная Корея, переговоры, встреча, Трамп, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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