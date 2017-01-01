В Индии грузовик упал с моста, погибли более 20 человек

На одном из мостов через реку Сон машина въехала в ограждение и упала с высоты более 30 метров в пересохшее русло реки. 15 пассажиров погибли мгновенно, еще шесть человек погибли позже от несовместимых с жизнью травм.

В результате аварии в Индии 21 человек погиб и 30 получили ранения rian.com.ua

В Индии в центральном штате Мадхья-Прадеш в результате падения с моста мини-грузовика по меньшей мере 21 человек погиб и 30 получили ранения. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает NDTV.

По информации правоохранителей, грузовик направлялся на свадебную церемонию в городе Сидхи в 570 км от столицы штата Бхопал, когда водитель не справился с управлением.

"На мосту Джогдаха через реку Сон машина въехала в ограждение и упала с высоты более 30 метров в пересохшее русло реки. 15 пассажиров погибли мгновенно, остальные погибли позже от несовместимых с жизнью травм. Пострадавших доставили в районную больницу", - говорится в сообщении.

Вскоре министр штата Мадхья-Прадеш Шиврай Сингх Чохан объявил, что семьям погибших выплатят по 100 тыс. рупий (около 35 тыс. грн) и по 50 тыс. рупий пострадавшим (около 18 тыс. грн).

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