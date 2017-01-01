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Иранский город Йезд накрыла огромная пылевая буря

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Ураган носит пылевую бурю по городу со скоростью до ста километров в час. Пыль полностью закрыла небо, в некоторых районах не разглядеть даже солнце.

Масштабная пылевая буря нагрянула в город Йезд в Иране, ураган разносит пыль по всему городу. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает ТСН.

Скорость ветра достигает более ста километров в час. 

Жители исторического города в соцсетях публикуют апокалиптические фото и видео.

Пылью полностью закрыло небо, в некоторых районах не разглядеть даже солнце.

Местные СМИ сообщают о десяти пострадавших.

 

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Теги: Иран, видео, стихийное бедствие, песчаные бури
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