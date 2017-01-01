Фонд Сороса покидает Венгрию – СМИ
Фонд Открытое общество известного американского бизнесмена и филантропа Джорджа Сороса закрывает свой региональный центр в Будапеште и открывает новый центр в Берлине. Переезд запланирован на ближайшее лето, сообщила вечером, 19 апреля, австрийская газета Die Presse.
Филиал в Будапеште будет закрыт 31 августа. Прежде чем региональный центр окончательно переедет в стлицу Германии, будет создан временный офис в Вене. Сейчас в будапештском центре фонда Сороса работают около 100 человек, 60% из них – местные сотрудники.
Инициатива нацелена на НПО, которые считаются едва ли не последними независимыми структурами, следящими за деятельностью властей в стране. В частности, Будапешт хочет обязать все НПО, "способствующие в какой-либо форме нелегальной миграции", проходить специальную регистрацию и регулярно сдавать подробную отчетность о своей деятельности.
В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не расстроен уходом закрытием регионального центра в Будапеште. "Вы можете понять, что я не буду плакать, если фонд Открытое общество покинет Венгрию, – заявил он в интервью венгерскому радио.
Ранее сообщалось, что 87-летний Джордж Сорос передал $18 млрд в благотворительный фонд Открытое общество. Теперь он может стать второй крупнейшей в США филантропической организацией – после фонда Билла и Мелинды Гейтс.
Источник: Русская служба Deutsche Welle
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