Соцсети возмутили радостные фото американки с мертвым сыном

Циничные кадры вызвали бурную критику пользователей.

Американка опубликовала в социальных сетях несколько фотографий своего мертворождённого сына. После такого поступка на женщину обрушилась волна критики пользователей соцсетей.

Об этом пишет Mirror, передают РИА Новости.

Читай также: Американец спел веселую песню с сыном, а потом убил всю свою семью

Девушка отмечает, что почувствовала себя опустошенной, когда ее долгожданный сын появился на свет мертвым, но в тот момент она и решила поделиться фотографией с сыном в социальных сетях.

Роженица пояснила: для нее сам факт материнства - уже счастье соцсети

Однако, после того она опубликовала еще несколько снимков с сыном - на фото с похорон Зария, стоя у гроба малыша улыбалась на камеру.

“Мой сын мертв, но я по-прежнему мать. Я поделилась своей историей, чтобы люди больше узнали о мертворождении“, — пояснила девушка.

Однако пользователи посчитали фото неэтичными и обвинили Зарию в бесчувственности.

Девушку обвинили в циничности соцсети

Как сообщалось в феврале, в США родители 13-летней девочки Джахи Макмат пытаются доказать, что их дочь не труп.