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Соцсети возмутили радостные фото американки с мертвым сыном

Комментариев: 2
Циничные кадры вызвали бурную критику пользователей.
Ребенок был очень долгожданным
Ребенок был очень долгожданным
соцсети

Американка опубликовала в социальных сетях несколько фотографий своего мертворождённого сына. После такого поступка на женщину обрушилась волна критики пользователей соцсетей.

Об этом пишет Mirror, передают РИА Новости.

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Девушка отмечает, что почувствовала себя опустошенной, когда ее долгожданный сын появился на свет мертвым, но в тот момент она и решила поделиться фотографией с сыном в социальных сетях.

Роженица пояснила: для нее сам факт материнства - уже счастье
Роженица пояснила: для нее сам факт материнства - уже счастье
соцсети

Однако, после того она опубликовала еще несколько снимков с сыном - на фото с похорон Зария, стоя у гроба малыша улыбалась на камеру.

“Мой сын мертв, но я по-прежнему мать. Я поделилась своей историей, чтобы люди больше узнали о мертворождении“, — пояснила девушка.

Однако пользователи посчитали фото неэтичными и обвинили Зарию в бесчувственности.

Девушку обвинили в циничности
Девушку обвинили в циничности
соцсети

Как сообщалось в феврале, в США родители 13-летней девочки Джахи Макмат пытаются доказать, что их дочь не труп.

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Теги: соцсети, США, американка, ребенок
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Комментариев (2)
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samanta_s    20.04.2018, 15:40
Оценка:  -2
samanta_s
да я так дивлюсь, там кожен другий з прибабахом
ГенийПрошлого    20.04.2018, 15:10
Оценка:  +3
ГенийПрошлого
пипец
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