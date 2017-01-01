В центре Берлина обезвредили бомбу времен Второй мировой

В Берлине был закрыт главный вокзал, а также эвакуированы 10 тысяч жителей и несколько министерств. Неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны был успешно обезврежен в центре столицы.

Во время работ по обезвреживанию бомбы в Берлине dpa

Саперы в пятницу, 20 апреля, обезвредили обнаруженную поблизости от главного вокзала в Берлине 500-килограммовую бомбу, сброшенную на город британцами во время Второй мировой войны. На время разминирования вокзал и близлежащие строения были закрыты, а все посетители эвакуированы.

В частности, главный вокзал был закрыт начиная с 10 утра по местному времени. Работы по обезвреживанию бомбы начались в 11.30, в 13.30 появилось сообщение об успешном завершении операции. Пассажирам в этом время предлагалось воспользоваться другими вокзалами столицы.

Главный вокзал Берлина ежедневно пропускает около 300 тысяч посетителей и пассажиров. "Сопоставимой ситуации такого масштаба у нас еще не было", - заявил представитель немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn Фридеманн Кесслер.

Напомним, утром 20 апреля власти города провели эвакуацию около 10 тысяч местных жителей, которые проживают в радиусе 800 метров от места нахождения бомбы.

Источник: Русская служба DW

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