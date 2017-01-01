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Лукашенко хочет научить белорусов пить по-европейски

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Лукашенко подчеркнул, что выпивать один-два бокала в день - это полезно, но только, если вино качественное. Он также отметил, что в Беларуси не могут остановиться и ограничиться 100 граммами.
Лукашенко хочет приучить белорусов пить качественное вино
Лукашенко хочет приучить белорусов пить качественное вино

Жители Беларуси должны привыкать к европейскому варианту потребления алкоголя. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает агентство БелТА.

"Нам надо наш народ больше приучать к нормальным винам. Я не против, если люди 70-100 грамм водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70-100 грамм. Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровья это не прибавляет. Поэтому надо привыкать к европейскому варианту потребления вин", - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что выпивать один-два бокала в день - это полезно, но только, если вино качественное. Он также рассказал, что продегустировал несколько сортов местных вин во время официального визита в Молдову. По его мнению, молдавские вина отличаются высоким качеством. 

"Когда их не пустили на российский рынок, а Европа им не открыла свой рынок, они оказались в коллапсе. И они вынуждены были напрячься и производить супервина. Высочайшего качества. Они обновили оборудование, у них появились новые технологии. И они предложили прекрасный вариант вин", - заключил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко поручил бизнесу найти замену рынку РФ. Белорусы "делают доброе дело" для России и "на коленях постоянно стоят", считает Лукашенко.

Лукашенко хочет независимое от России ТВ

 

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Теги: алкоголь, Европа, Беларусь, Лукашенко, вино
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Источник: korrespondent.net

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