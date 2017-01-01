Во Франции эвакуировали остров из-за подозрительного мужчины

Полиция провела на Мон-Сен-Мишель масштабную операцию, разыскивая подозрительного мужчину. Он поссорился с сотрудником кафе, после чего стал выкрикивать угрозы в адрес полиции.

Полиция Франции эвакуировала туристов с острова Мон-Сен-Мишель из-за мужчины, который выкрикивал угрозы в адрес сил безопасности. Как сообщает Le Figaro, операцию начали после сообщения одного из гидов туристического автобуса о мужчине, который во время поездки выкрикивал угрозы в адрес полиции и жандармов.

“Я собираюсь убить копа“ - якобы кричал человек.

После этого он сошел с автобуса. Его перемещение определенное время фиксировали камеры наблюдения в туристических местах, но затем он исчез из поля зрения.

Полиция решила эвакуировать туристов из деревни у подножия аббатства Мон-Сен-Мишель, само аббатство закрыли. “Люди пешком шли от главного входа. Люди были очень спокойны, потому что было много полиции“, - рассказал один из туристов.

Местных жителей полиция попросила оставаться дома.

Позже остров снова открыли для туристов. Префект префектуры Манш Жан-Марк Сабате объявил об открытии острова для туристов с 14.00 по местному времени.

Он также рассказал о деталях инцидента с угрозами. Мужчина, из-за которого эвакуировали остров, поссорился с сотрудником кафе, после чего стал выкрикивать угрозы в адрес полиции.

Префект выразил почти стопроцентную уверенность в том, что этого человека уже нет на острове. Полиция продолжает его разыскивать.

Аббатство Мон-Сен-Мишель является одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции. Оно расположено на небольшом острове недалеко от берега моря на границе Бретани и Нормандии.