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Российский флот начал учения в Средиземном море

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Российские корабли отработали порядок действий при нанесении ракетных ударов по береговым целям.
Российский фрегат Адмирал Эссен
Российский фрегат Адмирал Эссен
oaoosk.ru

Две боевые группы Черноморского флота РФ в составе фрегатов Адмирал Григорович, Адмирал Эссен, сторожевых кораблей Пытливый и Сметливый проводят учения в Средиземном море. Об этом сообщает Интерфакс о ссылкой на пресс-службу флота во вторник, 24 апреля.

“В частности, фрегаты Адмирал Григорович и Адмирал Эссен в составе корабельной ударной группы условно атаковали сторожевые корабли Пытливый и Сметливый, которые, в свою очередь, отработали действия по совместному отражению атаки условного противника“, – гоорится в сообщении.

Также корабли отработали порядок действий при нанесении ракетных ударов по береговым целям.

Отмечается, что после завершения планового учения корабли продолжат выполнять задачи по плану командования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземноморье.

Напомним, на фрегатах Адмирал Григорович и Адмирал Эссен установлены крылатые ракеты Калибр НК.

Ранее сообщалось, что российская армия начала в Крыму учения, на которых отрабатывается выявление кораблей условного противника. В учениях будут задействованы береговые ракетные комплексы.

 

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Теги: Россия, Черноморский флот, корабль, корабли, флот, Средиземное море, фрегат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ruslanmx    24.04.2018, 13:04
Оценка:  0
ruslanmx
Выгнали всё,что может передвигаться у ЧФ.
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