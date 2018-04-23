Переключиться на мобильную версию

Россия начала военные учения в Крыму

Комментариев: 2
Во время учений будут задействованы береговые ракетные комплексы. Российские военные тренируются выявлять и поражать корабли противника.
В марте 2014 года Россия развернула на полуострове несколько комплексов Бастион
В марте 2014 года Россия развернула на полуострове несколько комплексов Бастион
Черноморский флот РФ

Российская армия начала в Крыму учения, на которых отрабатывается выявление кораблей условного противника. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.

Отмечается, что в учениях будут задействованы береговые ракетные комплексы. В ведомстве напомнили, что в Крыму размещены российские расчеты ракетных комплексов Бастион и Балл. Командно-штабные учения ракетной бригады Черноморского флота России происходит на полигоне боевой подготовки в Крыму.

"На следующем этапе учения расчеты отработают развертывание ракетных комплексов на местности и изменение огневых позиций. Завершающим этапом зачетного тактического учения станет выполнение ракетчиками заданий по выявлению условных надводных целей с дальнейшей передачей полученных данных на командный пункт", - говорится в сообщении.

В феврале расчеты ракетных комплексов Бастион и Балл Черноморского флота России уже проводили в Крыму учения по уничтожению морских целей.

2018 году в районе мыса Фиолент в Севастополе заступили на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны С-400 Триумф.

Как сообщалось, Япония выразила протест России из-за военных учений на Курилах.

Ранее Латвия назвала провокацией учения РФ в Балтийском море.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крым, ракетные комплексы, армия России, Военные учения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
z-u-b    23.04.2018, 22:59
Оценка:  0
z-u-b
курортный сезон открыт-с праздником крымчане
Улан    23.04.2018, 23:24
Оценка:  0
Улан
Сезон с 1 мая,но всё равно спасибо
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь