Россия начала военные учения в Крыму

Во время учений будут задействованы береговые ракетные комплексы. Российские военные тренируются выявлять и поражать корабли противника.

В марте 2014 года Россия развернула на полуострове несколько комплексов Бастион Черноморский флот РФ

Российская армия начала в Крыму учения, на которых отрабатывается выявление кораблей условного противника. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.

Отмечается, что в учениях будут задействованы береговые ракетные комплексы. В ведомстве напомнили, что в Крыму размещены российские расчеты ракетных комплексов Бастион и Балл. Командно-штабные учения ракетной бригады Черноморского флота России происходит на полигоне боевой подготовки в Крыму.

"На следующем этапе учения расчеты отработают развертывание ракетных комплексов на местности и изменение огневых позиций. Завершающим этапом зачетного тактического учения станет выполнение ракетчиками заданий по выявлению условных надводных целей с дальнейшей передачей полученных данных на командный пункт", - говорится в сообщении.

В феврале расчеты ракетных комплексов Бастион и Балл Черноморского флота России уже проводили в Крыму учения по уничтожению морских целей.

2018 году в районе мыса Фиолент в Севастополе заступили на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны С-400 Триумф.

Как сообщалось, Япония выразила протест России из-за военных учений на Курилах.

Ранее Латвия назвала провокацией учения РФ в Балтийском море.

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