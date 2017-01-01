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В Китае собака на грузовике разгромила магазин

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Животное осталось одно в машине и случайно нажало на педаль газа.
Животное само нажало на педаль газа
Животное само нажало на педаль газа
скриншот из видео

В китайском городе Тайчжоу (провинция Чжэцзян) на востоке страны, небольшой грузовик влетел в магазин мобильных телефонов и снес один из стеллажей. Эта новость могла бы быть рядовой, если бы за рулем грузовика не оказалась собака. Об этом рассказала Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

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Как оказалось, грузовик был припаркован у фруктовой лавки напротив магазина. Водитель оставил собаку в машине с работающим двигателем, а сам зашел в магазин. Заскучавший питомец наступил на педаль газа, в результате чего машина тронулась с места и врезалась в магазин, снеся один из стеллажей. К счастью, во время аварии никто не пострадал.

Пользователи китайской социальной сети Weibo высоко оценили необычное видео и пошутили, что пса-водителя стоило заставить пройти тест на алкогольное опьянение.

Напомним, 24 апреля сообщалось, что в Китае собака упала с высоты на голову девушке. Животное не пострадало, а вот девушка была госпитализирована с сотрясением мозга и травмой шеи.

 

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Теги: Китай, животные, собака, грузовик, погром
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