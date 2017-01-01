Сенат США утвердил Майка Помпео госсекретарем

Кандидатуру бывшего директора ЦРУ США Майка Помпео поддержали более 50 сенаторов из 100 в американском Конгрессе на заседании в четверг.

Сенат Конгресса США утвердил 70-м государственным секретарем Майка Помпео. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщает Reuters.

Отмечено, что голосование пока не закончилось, но его кандидатуру уже поддержали более 50 сенаторов из 100.

Отмечается, что Помпео, который до этого занимал пост директора ЦРУ, на пост госсекретаря предложил президент США Дональд Трамп.

Предыдущим председателем Госдепартамента США был Рекс Тиллерсон, которого отправили в отставку в марте 2018 года.

Ранее сообщалось, что комитет Сената поддержал кандидатуру Помпео на пост госсекретаря.