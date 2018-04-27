В США комика Билла Косби признали виновным в изнасиловании

Известный комик Билл Косби все-таки сядет. Присяжные огласили свое решение после обсуждения в течение двух дней.

В США в городе Норристаун суд присяжных признал актера Билла Косби виновным в изнасиловании бывшей сотрудницы университета Темпл Андреа Констанд.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на Associated Press.

Присяжные, среди которых было семеро мужчин и пятеро женщин, обсуждали вердикт Косби 14 часов.

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Комик был признан виновным по трем пунктам в деле об изнасиловании Констанд. По каждому из пунктов Биллу грозит до 10 лет тюрьмы, но срок заключения может быть уменьшен с учетом возраста 80-летнего актера. По данным CNN, Косби сможет отбывать наказание по всем трем пунктам одновременно, за счет чего его тюремный срок снизится до 10 лет.

Дата судебных слушаний, на которых будет вынесен приговор Косби, пока не назначена. Актер остался на свободе под залог в миллион долларов; ему запрещено выезжать за пределы округа Монтгомери в штате Мэриленд, где он живет.

Напомним, в январе врач сборной США по гимнастике получил 175 лет тюрьмы за домогательства.