Трамп оставил жену без подарка на день рождения
Президент США Дональд Трамп рассказал, что ничего не подарил своей жене на день рождения. Об этом он признался в эфире телеканала Fox News.
Тамп также добавил, что не хотел бы вдаваться в подробности этой ситуации, которая грозит ему “проблемами“.
В свое оправдание американский лидер отметил, что подарил супруге “прекрасную открытку“, сопроводив ее букетом цветов.
“Знаете, я слишком занят, чтобы бегать и искать подарки, ясно?“ - сказал президент США.
Underrated highlight I missed: Trump saying he’s too busy to get FLOTUS a birthday gift but says he got her a nice card. pic.twitter.com/AswsJb0bzd— Marcus Gilmer (@marcusgilmer) 26 квітня 2018 р.
Ранее восковая Мелания Трамп появилась в нью-йоркском музее. Фигура первой леди в синем платье была поставлена рядом с фигурой президента Дональда Трампа.