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Трамп оставил жену без подарка на день рождения

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Президент США не имел времени приобрести подарок Мелании Трамп на День рождения, и опасается, что эта ситуация грозит ему проблемами.
Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп
Getty Images

Президент США Дональд Трамп рассказал, что ничего не подарил своей жене на день рождения. Об этом он признался в эфире телеканала Fox News.

Тамп также добавил, что не хотел бы вдаваться в подробности этой ситуации, которая грозит ему “проблемами“.

В свое оправдание американский лидер отметил, что подарил супруге “прекрасную открытку“, сопроводив ее букетом цветов.

“Знаете, я слишком занят, чтобы бегать и искать подарки, ясно?“ - сказал президент США.

 

Ранее восковая Мелания Трамп появилась в нью-йоркском музее. Фигура первой леди в синем платье была поставлена рядом с фигурой президента Дональда Трампа.

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Теги: США, подарок, день рождения, Трамп, Дональд Трамп, Мелания Трамп
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Источник: korrespondent.net

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