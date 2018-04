Трамп оставил жену без подарка на день рождения

Президент США Дональд Трамп рассказал, что ничего не подарил своей жене на день рождения. Об этом он признался в эфире телеканала Fox News.

Тамп также добавил, что не хотел бы вдаваться в подробности этой ситуации, которая грозит ему “проблемами“.

В свое оправдание американский лидер отметил, что подарил супруге “прекрасную открытку“, сопроводив ее букетом цветов.

“Знаете, я слишком занят, чтобы бегать и искать подарки, ясно?“ - сказал президент США.

Underrated highlight I missed: Trump saying he’s too busy to get FLOTUS a birthday gift but says he got her a nice card. pic.twitter.com/AswsJb0bzd