Путин поручил переписать атлас

Путину не нравится, что в нынешних атласах "стирается память о вкладе России в изучение планеты".

Путин хочет видеть атлас с российскими названиями, а не западными EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить новый атлас мира. Глава России хочет видеть на карте названия географических объектов от российских первооткрывателей, а не так, как их принято называть в западных странах.

Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на заявление российского вождя на заседании попечительского совета Русского географического общества.

“Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира“, - сказал Путин и отметил, что таким образом “стирается память о вкладе России в изучение планеты“.

Такая ситуация сложилась из-за отсутствия современных отечественных карт. “В свободном доступе лишь иностранные, где, как правило, фигурируют вторичные имена географических объектов“, - пояснил глава Российской Федерации.

“В этой связи… предлагается подготовить новый российский атлас мира, в котором все подобные случаи будут верно трактоваться“, - сказал он.

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При этом географы должны консультироваться с Минобороны РФ, которому в рамках всех необходимых процедур президент России приказал обеспечить доступность своих картографических материалов для составителей атласа и в целом для путешественников, поскольку “гриф секретности на многих картах явно устарел и выглядит архаично“.

Напомним, Путин ранее говорил, что у России нет границ.