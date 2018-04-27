Путин поручил переписать атлас
Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить новый атлас мира. Глава России хочет видеть на карте названия географических объектов от российских первооткрывателей, а не так, как их принято называть в западных странах.
Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на заявление российского вождя на заседании попечительского совета Русского географического общества.
“Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира“, - сказал Путин и отметил, что таким образом “стирается память о вкладе России в изучение планеты“.
Такая ситуация сложилась из-за отсутствия современных отечественных карт. “В свободном доступе лишь иностранные, где, как правило, фигурируют вторичные имена географических объектов“, - пояснил глава Российской Федерации.
“В этой связи… предлагается подготовить новый российский атлас мира, в котором все подобные случаи будут верно трактоваться“, - сказал он.
Читай также: Путин заявил об уважении к границам соседних стран
При этом географы должны консультироваться с Минобороны РФ, которому в рамках всех необходимых процедур президент России приказал обеспечить доступность своих картографических материалов для составителей атласа и в целом для путешественников, поскольку “гриф секретности на многих картах явно устарел и выглядит архаично“.
Напомним, Путин ранее говорил, что у России нет границ.