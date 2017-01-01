Переключиться на мобильную версию

ДТП с грузовиком в Индии: девять жертв

Комментариев: 0
Еще семь человек получили травмы. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением из-за превышения скорости.
Водитель грузовика превысил скорость
Водитель грузовика превысил скорость
indiatvnews.com (архів)

При аварии с участием грузовика на севере Индии погибли, по меньшей мере, девять человек. Еще семь получили ранения, сообщает New Indian Express со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в субботу утром недалеко от города Шахджаханпур в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Пострадавшие отправлены в ближайшую больницу.

По предварительной версии полиции, водитель грузовика не справился с управлением из-за превышения скорости.

Ранее в Индии в центральном штате Мадхья-Прадеш в результате падения с моста мини-грузовика по меньшей мере 21 человек погиб и 30 получили ранения. 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, Индия, авария, жертвы, грузовик
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь